抓緊暑假的尾巴，台東池上「日暉國際渡假村」針對花東居民推出3天的快閃住房優惠，8月29日至8月31日入住日暉HOTEL雙人房1泊2食每房5000元，人氣夢幻的伯爵Villa雙人同樣含早、晚餐也祭出每房7000元的優惠價，用下殺近5折的超值好康回饋鄉親。

這波日暉回饋給花東居民的暑假最後優惠，從日暉Hotel區到Villa區都有。原價9600元的「HOTEL雙人房」1泊2食，花東居民限時價每房5000元，等同近52折；「伯爵Villa」雙人入住，包含早、晚餐，原價1萬3400元，優惠價每房7000元，也等於打了52折。

若想揪4人以上一起來玩，則適合入住80坪的「侯爵Villa」，原價2萬0800元，花東居民優惠價每房1萬3000元，等同63折；還有更大的135坪「公爵Villa」則能現省6800元，含早、晚餐每房1萬9000元。此外，只要是Villa房型，每一款都附設私人泳池及專屬泡湯池，花東居民只要入住時出示身份證就能適用優惠價。