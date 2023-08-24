台北市政府於2022年10月公布「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，至今年7月止北市共列管6925座公廁，必須設置扶手、求救鈴、消毒液及衛生紙等設備。不過台北市議員秦慧珠揭露，截至7月底仍有約20％的列管公廁不合格，若於10月前未完成改善，恐將遭北市府開罰。對此環保局說明，只要於10月11日前完備相關設施即可，也會視情況與單位溝通，不會馬上開罰。

秦慧珠揭露，根據目前環保局檢查之紀錄，公廁不合規定的種類第一名竟是「醫院」，不合格最多的前三名分別為三軍總院、北市榮民總院、新光醫院；不合格第二名的是「綜合零售賣場」，前三名是統一超商、光華數位新天地、美麗華百樂園。第三名是是「連鎖餐飲店」，不合格前三名為麥當勞、摩斯漢堡、吉野家。

秦慧珠說，只要是市府列管之公廁，必須設置下列設施：廁間內應設置衛生紙、扶手、求助鈴、貼心設備（馬桶坐墊紙或坐墊消毒液）、掛鉤或置物架、加蓋垃圾桶、便器類型標示、衛生紙是否丟馬桶標示等8項；廁間外應設洗手台、鏡子、給皂設備、擦手紙（或烘手機）等4項，總共12項設施全部具備，才是合格的公廁。

而台北市所設立的「公廁環境衛生自治條例」是全國第一部「公廁法」，將全市公私部門公廁列管，並統一規定應具備之設備，足堪為全國各縣市之楷模，立法用意良善。但根據目前環保局檢測6925座公廁的結果，雖然被列為特優級的有4729座，約占68％，不過仍有20％的列管公廁未能完善廁間內外的12項設施。

根據北市公廁自治條例規定，公布施行後給予一年改善期，到今年10月11日尚未改善之公廁，將處以新台幣1200元至15000元之罰款，並得按次處罰。秦慧珠也呼籲，市府應在10月到期前強力宣導，並在環保局網站上公布尚未完善公廁設備之單位，強力要求各單位改善。

環保局資源循環管理科長林鈺惠解釋，20％目前尚未合格的公廁中，多數是因為未加裝扶手及求助鈴，按照自治條例只要在10月11日前完備相關設施即可，且10月後仍未合格者，環保局也不會立即開罰，而是與單位先行溝通，若有意改善則會給予一定的寬限期。

林鈺惠直言，像是百貨公司業者因為要統一設計，所以可能需要整棟一起發包施工，需要比較多的時間，如果有檢具相關文件證明，最長寬限期為1年。而罰責部分，除了每個月檢查是否環境髒亂，依嚴重程度開罰1200元到6000元不等外，經多次勸說仍不安裝相關設施的單位，則是會開罰2000元到10000元；至於被列管公廁卻又拒絕環保局檢查者，則會處3000元到15000元不等的罰鍰。