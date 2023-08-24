阮經天則演出移工仲介，有情緒壓抑到極限的爆哭戲。（羅永銘攝）

唐在揚、張鈞甯、阮經天、曾英庭今出席媒體茶會分享電影幕後花絮。（羅永銘攝）

懸疑犯罪電影《查無此心》24日舉辦試片暨媒體茶會，監製唐在揚率領導演曾英庭、主演張鈞甯、阮經天一起亮相，男女主角首度合體，片中張鈞甯暴瘦，拍攝背部全裸、瘦到整條脊椎骨突出的淋浴戲，是她首度挑戰大銀幕背部全裸的演出。

張鈞甯這次演出喪夫的女警，角色有很多情緒爆發的橋段，曾英庭希望她不要只是眼淚噴發就能呈現巨大的悲傷感，於是在開拍前跟張鈞甯討論要拍一場裸背的淋浴戲碼，藉此傳遞悲傷至極的情緒，張鈞甯聽完這個提議，完全沒有猶豫跟抗拒，直接表示尺度沒有問題、完全不用擔心。

然而這場戲最大的挑戰卻不是裸露，而是忽冷忽熱的蓮蓬頭，回憶拍攝當天一喊卡，張鈞甯便喊說：「你們都不知道我剛剛經歷了什麼！一開始水太燙，我調了一下變太冰，水還噴進眼睛，害我演得超慌亂。」最後在忽冷忽熱的狀態下，整整拍了5小時才結束。

阮經天則說自己跟張鈞甯相識超過16年，這次最大的挑戰是要跟對方裝不熟，甚至針鋒相對，兩人認識多年第一次吵架就是在電影拍攝時，他形容張鈞甯是「認真魔人」，稱：「兩個執著的人碰在一起，就會有爭執。」

另阮經天日前駕車發生車禍，加上本身愛騎重機，恰巧搭上熱門影片《山道猴子的一生》劇情，對此阮經天說：「我自己有交通狀況，除了嘲笑，我們應該更多理解現實狀況。」呼籲大家注意交通安全及影片背後的意義。