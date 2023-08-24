中國信託商業銀行為提供民眾更貼心的金融服務，擴大QR Code跨行提款合作夥伴，即日起，凱基商業銀行與臺灣中小企業銀行客戶，可於中國信託銀行全臺逾7000臺ATM使用QR Code掃碼提款服務，民眾只要使用手機掃描機臺顯示的QR Code，無需攜帶實體提款卡即可輕鬆提領現鈔。

中信銀行表示自2016年5月推出ATM無卡提款服務以來，至今已累積逾152萬人申辦，今年前7月ATM無卡提款交易量，已突破310萬筆，較去年同期成長近3成，其中QR Code無卡提款服務量，今年前7月已經達到近150萬筆，較去年同期成長超過5成。2022年與中信銀行合作的永豐商業銀行及元大商業銀行，QR Code提款交易量平均成長率高達130％且單月提款交易量占無卡提款整體交易量近70％，因此中信銀行積極擴大合作夥伴，加入凱基銀行與臺灣企銀，以API串聯方式，擴大QR Code跨行無卡提款服務平臺。

即日起，凱基銀行與臺灣企銀客戶，只要登入所屬銀行APP，於APP內預約無卡提款，並於結果頁點選「掃描ATM QR Code提款」，即可在中信銀行ATM「無卡交易」頁面，點選合作銀行各自專屬QR Code無卡提款入口，掃描ATM機臺上的QR Code，輸入無卡提款密碼，確認交易資訊後即完成提款。

未來，中信銀行將持續與金融同業夥伴合作，秉持服務全客群的精神，發揮中國信託ATM據點最多的優勢，讓金融服務進駐民眾日常生活，並致力以客戶體驗為核心，持續以客戶旅程出發，秉持「Banking My Way」精神，為客戶提供無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。