泰國一名警衛被3公尺長的蟒蛇咬傷，在蟒蛇纏繞該名警衛的脖子時，警衛情急之下竟反咬一口，事後還將蟒蛇拖到警局報案。

據泰國媒體《Thaiger》報導，68歲的薩拉育（Sarayut Malachan）在北欖府一家私營企業上班，同時也住在公司內。

薩拉育說，他在周一（21日）晚上10點吃完晚飯後準備休息，突然腳部傳來一陣劇痛，似乎被不知名的「東西」咬。當他一睜眼，發現竟然是一條3公尺長的蟒蛇，這條蟒蛇還纏繞到他的脖子。薩拉育與蟒蛇搏鬥期間試圖呼救，奈何無人回應。

隨著蟒蛇越繞越緊，薩拉育體力也快透支，他只好用力咬住蟒蛇的尾巴。這一動作讓蟒蛇鬆開薩拉育，並試圖逃跑。

薩拉育沒放過這條企圖「謀殺」他的蟒蛇，他抓住蟒蛇的頭部，把「犯案」的蟒蛇帶往警局報案。當地警方聯絡社工，將蟒蛇抓起，再給薩拉育進行急救，並將他送往醫院接受進一步治療。