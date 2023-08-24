高雄近年相當重視體育發展，除了在各行政區廣建運動中心，帶動全民運動風氣，也安排各項體育賽事供民眾觀賞，高雄9月將迎來「國際賽事季」，一連3場足球、霹靂舞、羽球國際賽將陸續登場，高市府運發局邀請各地民眾9月到高雄欣賞各項目國際賽事，並為台灣選手加油。

高市府運發局表示，今年9月將有多場國際級體育賽事將於高雄舉辦，包括「2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽中華隊VS菲律賓隊」將於9月8日在高雄國家體育場開戰，「2023高雄霹靂舞國際大賽」於9月9日在高雄流行音樂中心海音館熱鬧登場，而「2023高雄羽球大師賽」則於9月26日至10月1日在高雄巨蛋體育館舉辦。

高市府運發局長侯尊堯表示，舉辦大型國際賽事可達成「連結青年族群」、「增進運動經濟」、「發展國際行銷」、「累積賽事籌辦能量」等4項效益，高雄9月一連3場國際賽，希望台灣的球迷、觀眾可以到場為台灣選手加油，也盼台灣選手可以獲得佳績、為國爭光。