水土保持署台中分署與參山國家風景區管理處24日舉行「布魯貝莉慶典三重奏」喔熊聯名商品宣傳記者會。（馮惠宜攝）

水土保持署台中分署與參山國家風景區管理處24日舉行「布魯貝莉慶典三重奏」喔熊聯名商品宣傳記者會，熱情推薦國產藍莓專屬旅遊體驗。（馮惠宜攝）

為推廣國產藍莓，農業部農村發展及水土保持署台中分署、交通部觀光局參山國家風景區管理處串連青農、旅宿業者共同推出「布魯貝莉慶典三重奏」活動，邀遊客入住配樂活聯盟在台中的10家飯店品嚐國產藍莓加工品並深入中苗農村休閒旅遊。

水土保持署台中分署與參山國家風景區管理處今（24日）在台中日光溫泉會館舉行「布魯貝莉慶典三重奏」喔熊聯名商品宣傳記者會，現場特別邀請到「喔熊」組長熱情推薦國產藍莓專屬旅遊體驗，在10月1日至12月31日期間入住樂活旅宿聯盟在台中的10家飯店，就享好康三重優惠。

農村水保署台中分署長陳榮俊指出，政府近年積極推動台灣的藍寶石-藍莓，希望將藍莓產業打造為中苗農村新亮點產業；參山處長曹忠猷則表示，喔熊組長是台灣觀光大使，粉絲遍及國內外，期盼這次藉由喔熊的知名度連結國產藍莓產品，聯名推出喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒，發揮加乘行銷力道促進商機。

台灣花卉生物技術公司總經理洪皓凱指出，台灣全年度藍莓需求量達2千700萬噸，目前國產藍莓佔比不到5％，未來性相當看好；尤其國產藍莓上午採收，消費者2至3天就能收到，較之進口藍莓需要冷凍、冷藏海運遠到，口感更脆、多一份陽光日曬的風味，且均為無毒栽種，安全又新鮮。

此次活動內容為在10月1日至12月31日期間入住台中日光溫泉、余舍行旅、來來商旅、台中港酒店、中科大飯店、綠宿行旅、台中芭蕾城堡酒店、福爾摩沙酒店、成旅晶贊、神木谷假期大飯店等10家台中市知名飯店，就有機會享有限量架喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒飲品2選1；另8月31日前到樂活聯盟來來商旅、日光溫泉、余舍行旅也能品嚐到國產藍莓獨家餐點！