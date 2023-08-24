台北市保安大隊於（13）日在事故地點執行酒測攔檢勤務，於1小時內接連攔查4名汽車駕駛，酒測值濃度均超過每公升0.25毫克以上。（圖／警方提供）

今年5月6日清晨5時文山區木柵路發生嚴重車禍，26歲鄭姓富二代酒駕，整台車橫越木柵路四段，前車頭撞擊另一邊由西往東，準備左轉萬芳交流道的3部自小客車，其中54歲高姓駕駛遭到重擊，送醫後宣告不治，酒測值高達0.83，台北市保安大隊於（13）日在事故地點執行酒測攔檢勤務，於1小時內接連攔查4名汽車駕駛，酒測值濃度均超過每公升0.25毫克以上，當場移送法辦。

北市保大副中隊長葉陶琪指出，暑假天氣炎熱，民眾容易在外多喝2杯，警方為防制酒駕惡習，針對日前曾發生「重大酒駕肇事」之路段、處所前，規劃取締酒後駕車攔檢勤務，分別查獲賴0.69、朱0.26、李0.32及張姓0.35等4嫌，經查皆前晚飲酒後誤以為身體已完全代謝，才僥倖開車出門上路，依觸犯刑法「公共危險罪」移送法辦。

台北市保安大隊呼籲，民眾切勿心存僥倖，飲酒後如有行車需求，可以「指定親友駕駛」、「改搭計程車」或「酒後代駕」等方式安全返家，更要留意飲酒隔日宿醉，一定要有充分休息時間，等到身體完全代謝體內酒精後再行駕車。

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