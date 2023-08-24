中美洲友邦貝里斯率「跨部會快速應變小隊」24日拜訪桃園市政府水務局，交流水利防災，並參訪水務局輔導、6度獲水利署績優社區殊榮的觀音區樹林里水患自主防災社區。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

中美洲友邦貝里斯率「跨部會快速應變小隊」24日拜訪桃園市政府水務局，交流水利防災，並參訪水務局輔導、6度獲水利署績優社區殊榮的觀音區樹林里水患自主防災社區。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

中美洲友邦貝里斯率「跨部會快速應變小隊」24日拜訪桃園市政府水務局，交流水利防災，並參訪水務局輔導、6度獲水利署績優社區殊榮的觀音區樹林里水患自主防災社區，交流社區非工程自主防災工作及永續運作模式。

貝里斯因氣候變遷而易受極端降雨威脅，加上都市的快速發展，衝擊內陸低窪以及人口密集區，造成人民生命與財物損失。為減緩極端氣候與人為建設所造成之衝擊，財團法人國際合作發展基金會與國立台灣大學專業團隊攜手合作，執行「貝里斯河流域水災預警能力提升計畫」，透過水利災害防救知識、水情資料建置和災害管理，以及防災機關參訪交流等訓練課程，提升貝里斯小隊的防災管理策略與災害應變能力。

跨部會快速應變小隊成員由貝里斯預報員、地理資訊系統官、消防官、環境官及水文技術員組成，是貝里斯政府在面對氣候變遷和自然災害時的重要力量。

水務局表示，面對極端氣候，需要學會共存與調適。桃園輔導防災社區方面的三大以人為本的防災理念：首先，協助高齡和弱勢群體克服對雨水的恐懼，確保他們能夠安心生活；其次，推動易淹水地區參與氣候減災行動，保護這些社區免受極端氣候的威脅；最後，凝聚在地企業及組織力量，與社區共同保護家園。並希望通過這樣的交流，雙方能夠相互提升防災能力，確保友邦人民的生命和財產安全。

中美洲友邦貝里斯率「跨部會快速應變小隊」24日拜訪桃園市政府水務局，交流水利防災，並參訪水務局輔導、6度獲水利署績優社區殊榮的觀音區樹林里水患自主防災社區。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

中美洲友邦貝里斯率「跨部會快速應變小隊」24日拜訪桃園市政府水務局，交流水利防災，並參訪水務局輔導、6度獲水利署績優社區殊榮的觀音區樹林里水患自主防災社區。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

觀音樹林里社區指揮官黃文章表示，樹林里在水務局的輔導過程中，榮獲經濟部水利署評鑑6次績優社區的殊榮，樹林社區的核心防災策略包括與企業合作進行防災措施，並建立民間滯洪池以減輕水患風險，從2017年可蓄洪3000公噸至2023年已擴大達13萬5000公噸。社區還將防災措施結合在地特色推動產業化，利用盈餘回饋防災，協助桃園其他社區自主防災，使更多人受益。

這次交流活動不僅增進貝里斯和台灣在防災領域的合作，更加強彼此之間的友誼。桃園市水務局將繼續致力於推動防災意識的提升，並與國際伙伴攜手合作，共同應對氣候變遷和自然災害帶來的挑戰，保護人民的生命和財產安全。