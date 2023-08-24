李明川今被小鮮肉包圍，相當開心。（三立藝能提供）

李明川從造型師轉型成藝人，不僅客串戲劇還挑戰唱歌，今（24日）舉辦單曲《就是喜歡你》發表記者會。單身9年的他，表示每次戀愛都習慣性的犧牲奉獻、配合對方演出，也因此常被另一半當作進入演藝圈的踏板，「拜託，踏板這件事我真的自己都自身難保」。

他說，曾有任交往3個月的對象在情人節人間蒸發，怎樣都找不人，沒想到2個月後看到對方出道，「交往過程中，他一直說不喜歡演藝圈，對任何事都嗤之以鼻，過程中又看到他去拍宣傳照，雖然納悶但也沒有多問」。後來，他也在公開場合碰到對方，但對方都裝不認識，讓他很心寒。

他坦言很害怕看到對方露出失望表情，所以只要他買了一個包，就一定會再買一個包給另一半，不然內心會有很強烈的罪惡感，「我這年紀就很容易被別人當成Sugar Daddy，在我能力範圍內，我照顧吃喝玩樂沒問題，但不能連生活都要我負擔。」經過幾次傷害，李明川開玩笑說現在最吸引他的，就是刻苦耐勞的便利商店店員。

李明川斥資百萬發單曲，選在法國拍攝MV，但因為行程匆忙，一切妝髮都是自己完成，「我沒想到歐洲插頭不一樣，我帶去的整髮器插頭不一樣，第二天因為時間來不及去找轉接頭，沒有弄頭髮就直接上陣」，他表示發單曲不像圓夢，反而像在投資自己，好友蕭薔、李翊君聽後也給予高度稱讚。