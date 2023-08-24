新北市秘書處長饒慶鈺近日遭質疑協助規畫新北市長、國民黨總統參選人侯友宜的訪日行程，挨批公私不分，新北市議會今（24）日下午舉辦臨時會，民進黨議員群起砲轟秘書處市政、選務不分，並追問饒慶鈺是否有請假；起初饒慶鈺對此不鬆口，不過最後仍坦承有請假，是請私假。

今日臨時會開始後，民進黨議員火力全開，頻頻逼問饒慶鈺以及人事處長林正壹關於侯友宜的公假、私假請假狀況，以及饒慶鈺的請假爭議，但兩人皆以涉及《個資法》與個人隱私為由表示無法回應。

顏蔚慈指出，公務行程與私人競選行程沒有明確份際非常不適當，不要讓新北市議會落入公私不分，「政務官以公務行程，與侯友宜訪日時出席在同一畫面，這樣適當嗎？」

陳乃瑜質疑饒慶鈺公私不分，以市府官員身分執行競總辦公室業務，已涉及公務員不得兼職，呼籲新北市已經沒有市長了，市府各局處不要有樣學樣，如果要進行輔選工作，就應主動請辭。