賴品妤（左）與中天記者（右）在現場爭執。（圖／截自中時新聞網YouTube直播）

還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我

民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。中天記者林宸佑今（24）日在中天新聞表示，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」「我手在她前面，我要怎麼樣推？」「我跟她說，我真的沒有推妳，是因為我看到妳要跌進腳架堆裡面，我才扶妳一把！」「她這句話其實已經很明顯地，就是在造謠！」

中天記者林宸佑今（24）日在中天新聞表示，同業他們也想說，就沒有人推到她！因為同業在現場就直接討論，到底她為什麼會跌倒？那當然，大家討論就是那一堆腳架，可能真的是因為絆到腳架而跌倒。

林宸佑指出，如果照那個畫面來看，「我確實是跟她就還有一段的距離，我到底是要怎麼樣去推她？」「而且我再重申，我手在她前面，我要怎麼樣推？」所以是，「我覺得那個碰撞的場合之後，然後她跌倒，我扶她，她還說我推她」

林宸佑進一步說，而且她一開始是說，「我上禮拜也推她」，「重點是我上禮拜如果大家回去看那個影片，一刀未剪，就是我再問她，為什麼雲豹能源那個獲利會21倍？」「然後我就追上去，到底哪來的推她？」

林宸佑直言，她這句話其實已經很明顯地，就是在造謠，因為上禮拜完全沒有推她，這一次也完全沒有推她！「唉～反正她在那當下就直接喊出來了，那我當然也就是立刻澄清，我跟她說，我真的沒有推妳，是因為我看到妳要跌進腳架堆裡面，我才扶妳一把！」

「我覺得我當下至少還有把我那時候的所作所為講出來，不然我覺得那應該會更…輿論會更發酵下去！」林宸佑說。