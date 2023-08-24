工安燙傷救護車30分鐘後才來 船廠挨批「移工不是人嗎」

宜蘭縣蘇澳鎮龍德造船廠23日晚上7時許發生工安意外，疑似進行船艙噴漆作業時，抽風機故障產生火花，造成3人越南籍移工2度、3度燒燙傷，分別送往醫院急救；詳細事故原因有待勞動部職業安全衛生署調查釐清，造船廠再對事發原因、過程做統一說明。
據了解，蘇澳港港區內龍德造船廠第六廠昨晚發生事故後，有人控訴主管第一時間不是打119，而是不斷打給上層長官，導致救護車30分鐘後才來，且現場疑似鼓風機故障產生火花，當時有4名移工根本來不及逃，其中一個皮膚還黏在衣服上，另一人則怒批「北七、外勞不是人喔」。
宜蘭縣消防局獲報後，與基隆港務消防隊蘇澳港分隊即派蘇澳、南方澳分隊人車前往搶救，疑似外籍移工進行船艙噴漆作業時，因抽風機故障，產生火花造成可燃性氣體燃燒現象，3名移工皆越南籍男性。
消防局說明，多為肢體及背部灼傷紅腫，分別是33歲手部6％二度燒燙傷由蘇澳港消91車送博愛醫院，23歲手掌頸部3％二度燒燙傷由南方澳91車送聖母醫院，23歲手腳23％三度燒燙傷由蘇澳91車送博愛醫院。
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