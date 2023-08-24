烏克蘭官方媒體「烏克蘭真理報」(Ukrainska Pravda)的報導，俄羅斯1架Mi-8運輸直升機「起義來歸」成功。據說這是國防情報局(GUR)的策反行動，這名飛行員先將家人偷送出國以後，瞞著其他同機組員，把直升機飛過俄烏邊界，降落在哈爾科夫。
防衛部落格報導，烏克蘭情報機構引誘一名 Mi-8飛行員前往烏克蘭。這架直升機在俄羅斯兩個空軍基地之間飛行，主要任務是為Su-27、Su-30SM戰鬥機運輸零部件。這可能就是烏克蘭情報人員真正的目標，他們想知道目前俄羅斯戰機的後勤狀況，分析零件來源與品質，就知道俄羅斯的精密工業等級，有沒有其他外國支援力量。
直升機通常有3人，正駕駛、副駕駛、機工長。報導稱，只有這名飛行員決定叛逃，因此副駕駛與機工長在發覺航向不對時，執意叛逃的正駕駛殺了他們。烏克蘭真理報的新聞照片中，裝著戰機零件的紙箱上還留有血跡。
報導稱，俄羅斯飛行員的家人提前帶離俄羅斯，然後飛行員才駕機逃亡。這架Mi-8直升機降落在哈爾科夫。
這架Mi-8直升機是具有武裝能力的 Mi-8AMTSh，兩側掛有機槍、火箭與飛彈，不過它沒有專用的觀瞄系統，因此主要任務仍然是運輸為主，它的地位與美國UH-60黑鷹直升機相當。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。