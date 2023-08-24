烏克蘭官方媒體「烏克蘭真理報」(Ukrainska Pravda)的報導，俄羅斯1架Mi-8運輸直升機「起義來歸」成功。據說這是國防情報局(GUR)的策反行動，這名飛行員先將家人偷送出國以後，瞞著其他同機組員，把直升機飛過俄烏邊界，降落在哈爾科夫。

防衛部落格報導，烏克蘭情報機構引誘一名 Mi-8飛行員前往烏克蘭。這架直升機在俄羅斯兩個空軍基地之間飛行，主要任務是為Su-27、Su-30SM戰鬥機運輸零部件。這可能就是烏克蘭情報人員真正的目標，他們想知道目前俄羅斯戰機的後勤狀況，分析零件來源與品質，就知道俄羅斯的精密工業等級，有沒有其他外國支援力量。

⚡️Intelligence lured a 🇷🇺Russian Mi-8 helicopter with a pilot to 🇺🇦Ukraine.



It was a special operation of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine, which lasted more than 6 months.



Along with the pilot, there were two crew members on board who did… pic.twitter.com/BF2AfgwAvF — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 23, 2023

直升機通常有3人，正駕駛、副駕駛、機工長。報導稱，只有這名飛行員決定叛逃，因此副駕駛與機工長在發覺航向不對時，執意叛逃的正駕駛殺了他們。烏克蘭真理報的新聞照片中，裝著戰機零件的紙箱上還留有血跡。

裝著戰機零件的紙箱上還留有殘存的血跡。(圖/烏克蘭真理報)

報導稱，俄羅斯飛行員的家人提前帶離俄羅斯，然後飛行員才駕機逃亡。這架Mi-8直升機降落在哈爾科夫。

這架Mi-8直升機是具有武裝能力的 Mi-8AMTSh，兩側掛有機槍、火箭與飛彈，不過它沒有專用的觀瞄系統，因此主要任務仍然是運輸為主，它的地位與美國UH-60黑鷹直升機相當。