上海商業儲蓄銀行因應國境解封，提高國人出國旅遊風潮，對於白天無法脫身的上班族也能輕鬆在營業時間使用網銀或掌上銀APP自由換匯，現在更提供「夜間換匯」服務，打破原本銀行營業時間的框架，讓顧客在平日非銀行營業時間的下午5點到晚上10點，可以透過個人網路銀行進行外幣買賣，夜間換匯功能提供美元、日圓、澳幣及人民幣等四種外幣供選擇，輕鬆在線上處理換匯需求，不再因為時間、空間的限制而錯失買賣外匯的時機，除此之外，顧客也可在特定分行的ATM機台提領美元、日幣、港幣及人民幣等四種外幣現鈔，完整的滿足顧客所有外匯交易需求。

上海銀行表示，兌換外幣的需求同步增加，為提供顧客更便利且具彈性的外幣買賣服務，從原有使用網路銀行及行動銀行「掌上銀」APP提供「匯率到價通知」服務，讓顧客輕鬆設定想要兌換的幣別與匯率，由系統自動幫忙顧客盯盤與即時推播或email通知，不怕錯過想要的換匯買賣點。

為快速因應數位轉型浪潮，上海商銀在2021年6月推出全新的行動銀行「掌上銀」APP，且具有台灣Pay的支付與繳費稅轉帳交易功能，讓顧客下載一個APP即可以享有多元化服務，目前也進行全新個人網路銀行系統與新核心系統的建置專案，以強化數位金融交易與服務平台，提供顧客更優質的服務。同時也在組織面進行改造，擴大數位金融部的編制，以吸引數位金融科技與資訊科技人才，並加快與異業結盟，積極佈建友善金融生態圈。

配合「夜間換匯」服務功能上線，上海商銀鼓勵民眾多加利用網路銀行進行外幣交易，自即日起至9月30日止同步舉辦「夜間換匯 自由tran」活動，只要透過網路銀行進行夜間外幣兌換交易或於「掌上銀」APP完成1筆(含)以上外幣交易，就有機會抽CITY CAFÉ大杯拿鐵或Mister Donut現金抵用券，此外，還有機會加碼抽多功能五合一行動電源，讓民眾買賣外幣不斷電。