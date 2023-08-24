竹塘鄉農會總幹事詹光信24日上午帶領同仁到喜樂保育院，由院長林玉嫦代表受贈。（竹塘鄉農會提供／吳建輝彰化傳真）

農會總幹事詹光信24日帶領農會單位主管及同仁，將愛送到喜樂保育院，更加碼捐贈300公斤的冠軍「竹塘米」及普渡物資等，讓院生孩子們都能品嘗到竹塘冠軍米的美味。（竹塘鄉農會提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣竹塘鄉農會發起「送愛到喜樂」活動，獲得農會員工熱烈響應，一共募集到了10萬元的基金，農會總幹事詹光信24日帶領農會同仁、物資等，將愛送到喜樂保育院，更加碼捐贈300公斤的冠軍「竹塘米」及普渡物資等，讓院生孩子們都能品嘗到竹塘冠軍米的美味。

竹塘契作飄香米面積達到50公頃，農會輔導農民種植的台梗9號與飄香米，蟬聯多年全國10大經典好米、全國10大名米的頭銜，每當新米一上市就會被搶購一空，詹光信24日上午帶領同仁及糙纖餐包900顆、普渡品33件及現金10萬元，總幹事額外加碼竹塘米300公斤到喜樂保育院，由院長林玉嫦代表受贈。

詹光信表示，美國阿嬤瑪喜樂1965年在二林創建喜樂保育院，照顧身心障礙者已經半個世紀，因為疫情關係讓喜樂保育院募款、物資受影響，因此發起募款活動，獲得農會同仁的響應，一共募集到10萬元，農會也加碼300公斤的竹塘米，還有飄䅨糙纖餐包等農會特色米製餐點。

詹光信說，政府補助有限，因此發揮民間的力量，希望能拋磚引玉，帶動社會大眾一起響應發揮愛心，竹塘農會是一個很有愛的農會，都願意為社會多盡一份心力，以實際行動協助弱勢朋友，點燃他們心中小小的希望，更感受到竹塘鄉農會的愛與溫馨。

瑪喜樂基金會執行長林玉嫦說，過去疫情導致通膨等情況，讓愛心捐款始終低於預期，竹塘農會不僅積極輔導和照顧在地農民，還熱心關懷在地弱勢族群，非常難能可貴，讓我們喜樂全院師生感受到農會與農民們濃濃的溫情，給身障者很大溫暖。