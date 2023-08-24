「小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場＆夢幻泡泡體驗派對」也將帶來精采演出。（圖／金門縣政府提供）

金門暑期最有趣的「2023金門親子嘉年華主題日」即將在本周末8月26日至27日於太湖中正公園旁綠地熱鬧登場，包括日本超人氣的「超人力霸王Ultraman BLAZAR」、「MOMO家族哥哥姊姊」及「UNI優尼客當代馬戲團」都將蒞臨現場表演，在暑假結束前最後的最後一個周末與民眾同樂，活動精彩可期，歡迎大、小朋友們踴躍參加。

觀光處長李銘培說明，縣府於今年暑假期間在相關單位及業者的支持下，促進不少親子觀光人潮，在暑假的最後一個週末，活動將帶來於娛樂的高潮，26及27日兩天下午三點半開始，各項表演活動隨即展開，首日更邀請「超人力霸王UltramanBLAZAR」及「MOMO家族哥哥姊姊」來到現場同樂，將帶來一連活力十足的帶動唱跳；另當天穿戴超人力霸王系列相關服飾或面具等配件，供現場工作人員辨識確認，就可於活動服務台兌換「限量合影券一張」（數量有限，發完為止）。

「UNI優尼客當代馬戲團」，將上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》。（圖／金門縣政府提供）

活動期間現場另有「UNI優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，將帶來各式的馬戲表演，要和台下的小朋友進行互動；以及顛覆傳統想像，最爆笑的創意掌中劇「台中木偶劇團」，挑戰全國語發音，讓小朋友也能輕鬆沉浸劇情；還有「小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場＆夢幻泡泡體驗派對」，這次他們撰寫專屬金門的全新劇本，融入小朋友最愛的卡通角色，要來主題日和大家見面；除了這些精采的表演團隊之外，在地著名的「金門棠風舞蹈團」也會帶來驚艷的表演一起參與這場夏季盛典。

觀光處也指出，活動現場還設置了多座親子遊樂設施，有小朋友最喜歡的冰雪號海盜船、小小兵攀岩，將整座太湖中正公園打造成一座遊樂園；周邊也有金門特色美食文創市集及各式體驗活動，可以品嚐金門最道地的特色小吃，更可以體驗親子騎馬及攀樹等各式親子遊程活動，邀請各位大朋友小朋友一同來度過一場難忘的假期！

觀光處表示，除了有吃有玩，現場還有驚喜小活動，只要於活動現場指定拍照區拍照打卡，並完成規定條件就可以兌換活動限定涼感巾，以及於現場體驗遊程攤位參與體驗活動，即可以獲得冰雪號海盜船快速通關券，數量有限，換完為止。詳情請洽臉書「樂遊金門」粉絲團及「金門親子嘉年華活動官網」查詢網址： https://kinmen.travel/family 。

主辦單位提供活動現場動線規畫與停車場位置圖。（圖／金門縣政府提供）

觀光處補充，基於車輛交通考量，特別感謝金湖國中提供校園空地作為汽車臨時停車場，民眾請務必依指示牌停放太湖路二段羅寶田紀念公園停車場及金湖國中校內（由太湖路與士校路口大門進入，太湖路三段側門駛出）；騎乘機車民眾可停放於中正公園東側廣場停車區；中正公園提供上下客臨停區，民眾可步行進入會場。