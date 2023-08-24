台南安平區昨天清晨發生魏姓女子酒駕撞死58歲孫姓婦女的不幸憾事，警方已依公共危險罪及過失致死罪將肇事魏姓女子移送法辦，由於魏女肇事後第一時間在Instagram發「心疼車子」等限時動態，只關心車卻漠視被害人引發輿論批評，市長黃偉哲心痛發聲「無法接受！這是在被害者傷口灑鹽、二度傷害！」

黃偉哲表示，對於魏姓女子酒駕撞死無辜市民，心裡感覺非常遺憾，更遺憾的是，撞到人後竟然還在Instagram上發表限動爆粗口，其犯後態度對被害者家屬來說，是在傷口上撒鹽，等於是二度傷害。

黃偉哲除了第一時間派員慰問家屬也指示台南市警察局加強酒駕防制，並要求在交通安全教育上更加大力道，以減少憾事的發生。台南市警察局表示，將拉高查察酒駕強度，同時加強宣導，呼籲駕駛朋友莫心存僥倖酒後駕車。

台南市警察局強調將強化執法量能，積極溯源酒駕行為人酒駕前的飲酒地點，並重新盤點轄內飲酒場所周邊道路及易發生酒後駕車熱點，以及高發生時段，作為酒後駕車防制勤務規畫的參考重點。

警方也將透過宣導協請飲酒處所之業者，務必向飲酒顧客宣導酒後不開車、代客叫車及使用代駕服務等酒駕防制措施，避免酒駕致死的憾事再次發生。

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