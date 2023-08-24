泰國皇家警察總署第6區局長納卡林少將周四（24日）發布一份項緊急備忘錄，旨在組織一個快速行動小組協助巴吞旺（Pathumwan）警局，確保剛結束15年流亡的泰國前總理戴克辛，在警察醫院接受治療期間的安全。

現年74歲的戴克辛於周二（22日）返回泰國，他抵泰當天被最高法院判處8年有期徒刑，須入獄服刑。戴克辛入獄第一晚因高血壓而無法入睡，已連夜從曼谷監獄病房轉入警方醫院。

據泰國媒體報導，泰國警方24日發布的備忘錄指出，「戴克辛正在曼谷巴吞旺區的警察醫院接受治療，鑑於可能會有不良意圖的人試圖製造混亂，為保障安全，警察總署已下令成立一個快速行動小組，由警督1名（指揮官），副警督1名（領隊），警員4名組成。根據行動指示，小組將確保在24日上午7點30分開始的行動中，15分鐘內到達現場，並將行動持續至31日結束。」除了個人裝備外，每位小組成員還將分配1輛機車，用於向執勤部隊提供食物和飲用水。