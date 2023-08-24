大陸女星虞書欣昔以《蒼蘭訣》中的「小蘭花」一角走紅，成為新一代「95花」之一，人氣不俗，而她近期工作邀約不斷，不僅有多部作品待播中，更忙於拍攝，讓不少粉絲前往片場捕捉她的身影，近日就有一張她身穿「性感服裝」上工的畫面在社群上流傳。

虞書欣平時忙碌之餘，也頻頻在社群上與粉絲們分享生活動態，其私下穿搭更成為網友們關注的焦點。近日，她前往上工的畫面被捕捉，並在陸網上流傳，從畫面中可見，她身穿粉色的低胸蕾絲裙，其上還有黑色薄紗點綴，由於服飾的剪裁設計，不僅讓她的傲人上圍以及小蠻腰於鏡頭前曝光，一雙白皙的大長腿也藏不住，火辣模樣讓不少粉絲看得嗨翻。

事後畫面在微博上掀起討論，相關話題更登上微博熱搜榜上，有網友直言：「上班穿成這樣，他到底想幹啥？」不過也有不少粉絲幫忙緩頰，指出：「請尊重她的穿衣自由，沒必要對此指指點點」、「我要是有這身材，我天天穿都沒問題」、「我覺得她提供了穿搭態度和巧思，示範提醒穿衣自由可以有更多的一種可能」、「她有很多服飾類的代言，時尚眼光沒問題的。」

事實上，虞書欣過往的私服穿搭除了有甜美風格外，也有性感穿搭，百變的私服風格使她備受網友關注，頻頻吸引網友們前去她的新動態朝聖，而她也一併貼出同款「上工服裝」的照片，讓網友看了紛紛大讚：「誰家的女神反差這麼大，原來是我家的」、「真的太美了」、「有股反差萌的魅力。」