台北文華東方酒店首度攜手頂級保養品牌伊麗莎白雅頓（Elizabeth Arden）跨界合作，於8月24日至10月1日在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」推出期間限定「夏日橙燦」聯名下午茶，以伊麗莎白雅頓頂級醫美「PREVAGE艾地苯」系列為靈感，精心打造多款璀璨迷人的午茶美點，呈現以橙黃色夏日為主題的午後光景。賓客享受愜意午茶時光之餘，還可獲得伊麗莎白雅頓美肌療程體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.05ml乙入，以及時空彈力3D FIT緊容日霜SPF15PA++5ml乙入等限量品牌贈禮，下午茶每套1,580元+10％起。

台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦（Kevin Chiu）匠心獨具地打造頂級保養品聯名下午茶，巧妙地以伊麗莎白雅頓標誌性的PREVAGE艾地苯系列保養品為靈感，精彩演繹為一系列充滿夏日色彩的繽紛誘人美點，包含芒果優格奶霜泡芙、反轉血橙塔、白桃茉莉花茶蛋糕、抹茶金桔草莓杏仁蛋糕與巧克力慕斯接骨木莓果蛋糕等。多款甜點外型小巧精美，各個滋味豐富蘊含細膩層次，由內而外打造繽紛可口優雅甜品。

「夏日橙燦」下午茶套餐經典下午茶每套1,580元+10％，含精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡。另附贈伊麗莎白雅頓白茶煥活美肌保養療程療程15分鐘迷你體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.05ml乙入、以及時空彈力3D FIT緊容日霜SPF15PA++5ml乙入，市價2,550元。

香檳下午茶每套2,180元+10％，內有精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，以及單杯精選香檳。另附贈伊麗莎白雅頓艾地苯類醫美緊提美肌療程15分鐘迷你體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.05ml乙入、以及時空彈力3D FIT緊容日霜SPF15PA++5ml乙入，市價3,555元。

文華魚子醬下午茶每套4,280元+10％，餐點包含香檳下午茶點一套以及Calvisius魚子醬15公克，搭配法式小圓薄餅及配料。另附贈伊麗莎白雅頓艾地苯類醫美緊提美肌療程60分鐘迷你體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.05ml乙入、以及時空彈力3D FIT緊容日霜SPF15PA++5ml乙入，市價5,555元。

青隅下午茶用餐時段分別為下午1時至3時以及下午3時15分至5時。贈品數量有限，贈完為止，伊麗莎白雅頓保留贈禮更換之權利。

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