其中，SM在苯原料上揚、需求回穩拉抬，現貨報價強彈51美元，每噸價格突破千美元整數關卡，達1047美元，連帶支撐下游ABS、PS跟漲5美元、10美元。

此外，PE、PP在旺季需求增溫支撐，現貨行情聯袂彈升20美元；相對原料乙、丙烯持平，利差空間改善提振。

廠商表示，大陸近期SM市場窄盤震盪，先跌後漲，華南地區持貨部分略鬆動，交投穩中小跌，華北，貨源企業低端補漲，市場整理，小幅跟漲；短期原料端價格仍居於高位，SM低庫存格局延續，供需略好轉，價格維持偏強走勢。至於下游ABS、PS價格大幅提價仍顯困難，生產利潤維持低位。

大陸近期PE新增國能榆林、福建聯合、燕山石化、廣東石化等裝置停車，預計檢修影響量在5.47萬噸，供給壓力不大，而上游原油震盪運行，華北PE內銷報價每噸上漲20元人民幣，華南每噸報價攀揚30元人民幣。農膜需求處於儲備階段，預計農膜企業開工率逐步提升。

此外，大陸PVC社會庫存環比略有減少，因台塑寧波、四川金路，滄州聚隆、泰州聯成等停車檢修，整體產能利用率走低，總庫存持續去化。需求端隨著中下游心態好轉及海外需求有所改善，下游製品企業開工小幅回升，但仍以剛需採購為主。因週期性底部已探明，加上宏觀提振仍存，電石及蘭炭價格高位堅挺，成本端支撐力度較強，短期或延續震盪走堅局勢。