大陸外交部發言人汪文斌24日主持例行記者會。路透社記者提問，昨天，俄羅斯發生了飛機失事事件，俄羅斯私營軍事承包商瓦格納集團創始人普裡戈任在事件中死亡。外交部對此有何評論？汪文斌回應：「中方注意到有關的報導」。

俄羅斯首都莫斯科當地時間23日一架由莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機在俄西部特維爾州墜毀，機上人員全部罹難。俄羅斯聯邦航空運輸署確認，俄私營軍事承包商瓦格納集團創始人普里戈任在失事飛機的乘客名單上。

部分外媒和社交媒體帳號注意到，這份名單中幾乎包括了瓦格納集團的所有高層領導，但不包括代號為「白髮」的安德列．特羅舍夫。他是瓦格納「叛亂」事件後，獲俄總統普丁「欽點」提議的瓦格納「新話事人」。

英國《每日快報》報導，軍情六處一名前情報官員還在英國廣播公司（BBC）採訪中表示，他認為在普里戈任喪生於墜機事件後，特羅舍夫可以接替其領導瓦格納。