民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。對此，《中天新聞》24日也發出聲明強調，「民進黨中央及民進黨立委與側翼抺黑中天記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯，民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯」，同時也呼籲，「民進黨中央和抹黑中天記者的民進黨立委，現在道歉還來得及，民進黨欠中天記者一個道歉！」

《中天新聞》24日發出聲明回應民進黨表示，「民進黨中央及民進黨立委與側翼抺黑中天記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯；民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯」，《中天新聞》也提供關鍵影片打臉民進黨，「記者總共二次採訪賴品妤，一刀不剪，搭配多家媒體鏡頭，證明沒有不當肢體接觸。民進黨集體抺黑造謠一個中天小記者，為了救百億雲豹小公主，藉此轉移雲豹及新潮流危害台灣、吃定台灣的焦點，再次證明民進黨集體沉淪」。

《中天新聞》強調，「中天記者本於記者天職，追求真相、不畏懼權勢，勇往直前不退縮，賴品妤身為立委及雲豹小公主雙重身份，理應面對公共議題的檢視和第四權的監督，民進黨把正當監督視為騷擾，把躲避採訪自摔抹黑成採訪暴力，民進黨真令人噁心！」

最後《中天新聞》也呼籲，「民進黨中央和抹黑中天記者的民進黨立委，學一下賴品妤，趕快看一下影片，現在改口還來得及，現在道歉還來得及。不論如何，民進黨欠中天記者一個道歉！」