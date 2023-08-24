居民全戴上「反對」、「抗議」白色口罩。（洪靖宜攝）

3里長送上陳情書。（洪靖宜攝）

高雄大寮區傳出將設儲能場，今日下午廠商舉辦說明會，當地3里里長也號召近500名里民，全戴上「反對」、「抗議」白色口罩到場抗議，所幸現場沒有發生激動衝突場面，不過里長、里民均高喊反對，有里長也認為，不應該是由百姓和廠商爭論，市政府應出面承擔。

大寮區鳳林一路一處已停產的皮革工廠，預計要設置100MW的儲能場，用地面積約2192.5坪，建置時間約18個月，24日下午2點廠商舉辦說明會，昭明、新厝及義仁里3里里長號召近500位里民到場，全都戴上「反對」、「抗議」白色口罩，約500人浩浩蕩蕩抵達說明會場，警方也嚴陣以待，派大批員警到場維持秩序。

會中該公司經理針對建置目的、儲能設備容量及配置，還有消防安全設備進行說明，內容提及該案場規畫安全距離及環保音量皆優於法規規範，不過地方民眾不買單，強調就是反對，拒絕設置儲能場，高舉手大喊：「反對」、「抗議」

新厝里長張簡龍星率先發言，他認為這件事不應該是里民和廠商爭論，是政府無能，政府擾亂百姓，推動綠能卻沒有完整藍圖，對地方沒保障，危險問題沒保障，是否會爆炸也無法保障。

昭明里長張簡助昇也強調，只要地方不同意，政府就不應該發許可證，義仁里長許明得也認為，儲能場不是定時炸彈，是「不定時炸彈」，周遭里民都要每日活在恐懼中。

市議員邱于軒、黃天煌及王耀裕也親自到場聲援，並收下3里共1000多份陳情書，轉交給高雄市政府，由於經發局僅1員現身，現場強調沒有授權收陳情書，此舉讓邱于軒等人不解，雙方你一言我一句，最後經發局代表才收下陳情書。

該公司經理也透露，該場址下方6000公噸蓄水池，當有火災發生時就能立即灌水，會將當地居民心聲帶回內部討論，希望最快今年能進場施工。由於先前三地集團原訂在鳳山區打造170MW儲能場，因地方反對目前已經喊卡，若是此場設置成功，將成高雄最大儲能場。

對此，高市經發局回應，有關大寮儲能場案，目前本局正依據「高雄市併網型儲能設施審查要點」規定審核，並強調高市府與市民站在一起，依法嚴格把關，並要求業者應積極與周邊民眾溝通。考量本場說明會之建議，如設置場址未獲地方同意，或不符合規定與相關程序，市府就不會同意設置。