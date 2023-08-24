不同廠牌機器人要「通訊互通」是一大困難，工研院今在AIROS(台灣機器人與智慧自動化展)，秀出與仁寶電腦、友上科技合作的跨廠牌移動機器人通訊整合，此利用AMRA-271共通通訊協定，可讓各家機器人能說「同一種語言」，讓我國自主移動機器人商業化再邁出一大步。

智慧工廠倉儲靠機器人撿料、搬運貨品，但如何讓跨廠牌機器人「通訊互通」始終是挑戰， 自主移動機器人聯盟（AMRA）推動召集人暨工研院副院長胡竹生表示，近一年來發行「AMRA-271 移動機器人-共通通訊協定」，期望透過推動標準、產品認證標章、通訊共通等，創造自主移動機器人應用新商機。

AMRA聯盟自2020年成立至今，已制定相關如性能規格定義與測試(AMRA-201)、產品安全規範(AMRA-220)、跨廠牌型號互通的通訊界面(AMRA-271)等標準，今天展示的就是271通訊標準。

未來AMRA將針對AMRA-201進行改版，胡竹生表示，預計2023年年底將新增半導體相關的性能規格要求與測試方法，由國內外相關供應商與使用者合作，推動AMRA標準與產品認證標章的採用。

工研院自2020攜手產業成立「自主移動機器人聯盟」，成員已累積50家業者、逾千人次參與標準制定。