許多人都會到美式賣場好市多採購生活用品。一位女子近日在好市多買了一盒K牌味噌海帶芽豆腐湯的湯包，沒想到回家後打開一看，裡面全都是金黃玉米濃湯的湯包，讓她忍不住直呼「太瞎了」。不過許多網友看了之後，紛紛直呼她很幸運，因為其實K牌玉米濃湯湯包較好喝，女子不需要再特別跑一趟賣場退貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多買了一盒K牌「味噌海帶芽豆腐湯」的湯包，過了一段時間後才準備煮來喝，沒想到打開全是「金黃玉米濃湯」的湯包，因此讓她怒批，「太瞎了，強迫喝玉米濃湯」。

對此，許多網友紛紛回應，「你該慶幸是玉米濃湯，如果是本體你還要多跑一趟退貨」、「K牌只有玉米濃湯像樣一點，其它的湯包都滯銷居多，大賣場常有各種湯包的即期品在促銷」、「你很幸運，因為其他口味很雷」、「但是玉米濃湯好像比較好喝欸」、「玉米濃湯比味增湯好喝幾百倍哈哈」。

不過也有人指出，其實兩者品項的價格不同，玉米濃湯較便宜，因此原PO最好還是回賣場退貨，「價位不一樣餒！拿去退吧！買豆腐的錢收到玉米，不划算」、「價格不一樣」、「我們家都買玉米的，如果這兩個有差價的話，建議要拿回去退喔！」。