民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她，引發熱議。藝人「雞排妹」鄭家純力挺賴品妤說「勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的」，網紅陳沂則反酸，「雞排妹拿陳幸妤類比賴品妤，難道是在偷臭雲豹小公主爸爸有收錢？」

賴品妤今日摔倒後在臉書發文，控訴遭中天記者狂追害她摔倒在地，同一位記者上周也把她回答完離開惡意移花接木成落跑，「請問中天新聞，下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」

藝人「雞排妹」鄭家純在留言貼出一段影片，指出「就是中天記者推擠到賴品妤，她才會撞到腳架和摔倒」，批評記者窮追猛打，是為了捕捉到受訪者不爽的瞬間，再剪接營造成暴怒，誤導觀眾，該片段再被政論節目利用一輪，名嘴說出各種臆測來帶頭霸凌，「勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的」。

鄭家純的宿敵、網紅陳沂指出，賴品妤自己絆到相機腳架跌倒，記者看到她要摔下去好心去扶，沒想到她回頭怒吼記者「欸！欸！不要推我！不要推我！為什麼要推我！」事後還在臉書發文討拍說中天記者狂追，害她在推擠中摔倒，企圖用公眾人物話語權公審記者，底下還一堆藍勾勾讚聲。結果影片出來發現根本就是她自己絆到腳架還怪好心幫她的人。「現在是在cosplay假摔受虐兒嗎？」

陳沂針對鄭家純的發言酸說，「雞排妹拿陳幸妤類比賴品妤，難道是在偷臭雲豹小公主爸爸有收錢？」

PTT網友酸說，「所以他爸跟阿扁一樣嗎？」「陳幸妤是平民餒」「這是在公開場合還在是賴家門口？有一樣？」「所以他爸也準備進去了？」「所以賴品妤要講：誰沒拿過我爸錢了嗎?」「共同點：老爸都發大財」、「可憐的陳幸妤，居然被類比成雲豹烙跑仔」、「一個是平民，一個是立委，能比？」