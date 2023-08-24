新北市長侯友宜24日宣布，將在9月14日出發展開為期8天的訪美行程，預計造訪紐約、華府、舊金山等城市。侯友宜直言，訪問將拜訪美國國會議員、AIT理事主席羅森柏格與僑界，同時也會發表演說，他向美國友人說明當選總統後要做什麼，這次訪美除了選舉行程也包含市政行程，相關請假也會按照規定來走，而這次出訪費用均由競辦負責。
侯友宜表示，美國是長期堅定的盟友，目前是規劃九月中旬，要到美國去訪問，規劃紐約、華府、舊金山，過程當中，他會去拜訪國會議員，也會拜會AIT的主席羅森伯格，也要拜會僑胞，同時智庫也會去演講，來告訴所有美國的好朋友，未來他當總統能為國家做什麼，跟美國如何有更堅定的友誼。
侯友宜指出，在這樣的方向底下，他會把行程規劃好後再向大家報告，至於請假，他一定會按照相關規定來請，選舉辦公室在這一次訪美當中，相關費用都由選辦來負責，這當中有安排市政行程，也有安排選舉行程，他都會按照規定來辦理。
此外，民眾黨總統參選人柯文哲稱，不排斥在野陣營以民調方式進行整合，侯友宜強調，國民黨一定會凝聚所有力量，一起面對人民的痛苦，來解決人民問題讓做不到的民進黨換別人來做，這就是他們的態度，目前在行程小組規劃當中，如果有詳細完整的報告我再跟大家說。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。