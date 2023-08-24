國民黨總統參選人侯友宜24日舉行記者會公布觀光政策，承諾未來由總統召開「觀光國是會議」，全面開放陸客來台觀光。（陳信翰攝）

國民黨總統參選人侯友宜24日舉行記者會公布觀光政策，承諾未來由總統召開「觀光國是會議」，全面開放陸客來台觀光。（陳信翰攝）

新北市長侯友宜24日宣布，將在9月14日出發展開為期8天的訪美行程，預計造訪紐約、華府、舊金山等城市。侯友宜直言，訪問將拜訪美國國會議員、AIT理事主席羅森柏格與僑界，同時也會發表演說，他向美國友人說明當選總統後要做什麼，這次訪美除了選舉行程也包含市政行程，相關請假也會按照規定來走，而這次出訪費用均由競辦負責。

侯友宜表示，美國是長期堅定的盟友，目前是規劃九月中旬，要到美國去訪問，規劃紐約、華府、舊金山，過程當中，他會去拜訪國會議員，也會拜會AIT的主席羅森伯格，也要拜會僑胞，同時智庫也會去演講，來告訴所有美國的好朋友，未來他當總統能為國家做什麼，跟美國如何有更堅定的友誼。

國民黨總統參選人侯友宜今召開「觀光政策」記者會。（張薷攝）

侯友宜指出，在這樣的方向底下，他會把行程規劃好後再向大家報告，至於請假，他一定會按照相關規定來請，選舉辦公室在這一次訪美當中，相關費用都由選辦來負責，這當中有安排市政行程，也有安排選舉行程，他都會按照規定來辦理。

此外，民眾黨總統參選人柯文哲稱，不排斥在野陣營以民調方式進行整合，侯友宜強調，國民黨一定會凝聚所有力量，一起面對人民的痛苦，來解決人民問題讓做不到的民進黨換別人來做，這就是他們的態度，目前在行程小組規劃當中，如果有詳細完整的報告我再跟大家說。