26歲智能障礙合併精神障礙的小思，在疫情期間，共面試了7至8個工作，最後都沒錄取，上個月到餐飲業一試，立即錄取了廚務的工作，目前穩定就業中。（方舟就業服務協會提供／林雅惠高雄傳真）

各行各業在新冠肺炎疫後復甦拚經濟，但也面臨了嚴重的缺工問題，高雄市媒合身障朋友等特定對象的方舟就業服務協會發現，今年身障朋友求職錄取創新高，以往身障朋友可能要面試10家企業才能成功找到工作，現在面試1至2家公司就能獲得錄取，還不少是面試現場直接錄用，對身障者來說是個福音。

新冠肺炎疫情後產業復甦，不少企業出現缺工，其中旅遊、旅宿、餐飲業等缺工問題至今無解，許多雇主為了營運，但因缺工條件下，以往求職過程常被淘汰的身障朋友及藥癮更生人、中高齡者，也成了他們徵人的熱門人選，這些職場特定對象，受到大缺工環境庇佑下，幾乎都能很快找到工作。

方舟就業服務協會媒合不少成功案例，其中57歲的吳先生本身合併多重身份，是藥癮者、更生人、街友、中高齡，又長期服用精神科藥物，在一般人眼中，要找工作實在不容易，但在方舟就業服務員顏君庭的陪同下，面試清潔員工作，一試就上班。

另26歲智能障礙合併精神障礙的小思，在疫情期間，共面試了7至8個工作，最後都沒錄取，上個月到餐飲業一試，立即錄取了廚務的工作，目前穩定就業中。

57歲的蘇先生是合併藥癮者、更生人、身障者、中高齡，因為車禍導致肢體殘障，雖然行走無需輔具，但也無法長時間行走或站立，易導致腳麻。疫情期間，他除了透過政府的安心上工有了短暫的就業機會之外，其餘面試機會皆失敗，疫情後，就服員今年協助推薦他做清潔工作，馬上順利被錄用。

方舟就業服務協會理事長王姿琦說，今年疫後媒合特定對象求職發現，勞動力、非技術性、服務業缺工明顯，有不少企業主找不到人力，心急了甚至主動來電協會表明要工人，方舟這幾天也都陸續 接獲有企業主動要求人才

的電話。

王姿琦說，過去幫身障朋友等特定對象媒合工作，必須要不斷外出開發找尋拜訪各企業廠商，不斷遊說廠商聘用特定對象，但現在卻是雇主親自上門找工人，相差極大，不過對於特定對象求職而言，現在也是最好的就業時機。

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