解放軍新型潛艦展示靜音航行畫面

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）最近提出的報告說，中方海軍正迅速將核動力潛艦現代化，並將重心放在隱形上，讓它們愈來愈難偵測，對印太區美軍和聯軍構成與日俱增的威脅。

此外，據《印度時報》（The Times of India）23日報導，中方即將能打造在推力、靜音、感測器和武器上，都足以匹敵俄羅斯阿庫拉級（鯊魚一級）（Akula I class）核動力攻擊潛艦的「世界級」核潛艦。

據說中方正在研製第3代核潛艦，也就是095型核動力攻擊潛艦（SSN），以及096型彈道飛彈核動力潛艦（SSBN）。其中在靜音和性能上，095型可望和俄製阿庫拉級潛艦媲美。而096型則可望能搭載射程超過1萬公里的「巨浪-3」型潛射彈道飛彈（SLBMs），讓解放軍能從沿岸海域打擊美國大陸任何地方。

而這些潛艦很可能會在武漢的武昌造船廠打造，由於它有龐大的室內乾塢，因此能避開衛星偵測建造過程。而美國為了因應中方海軍的潛艦威脅，除了部署更多先進聲納系統外，也在開發新型反潛武器，並在印太海域和盟友合作，以加強海下監視能力。