大陸外交部發言人汪文斌24日主持例行記者會。有記者提問，據報導，8月23日，美國國防安全合作局稱，美國務院已批准向台灣出售F-16戰機紅外線搜索和追蹤系統及其他裝備，價值約5億美元。對此，汪文斌要求美方，立即撤銷對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止武裝台灣的危險趨勢，停止危害台海和平穩定。

汪文斌表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《817公報》的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿，堅決反對。

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止武裝台灣的危險趨勢，停止危害台海和平穩定。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。