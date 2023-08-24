特寵區佈置專為天竺鼠、兔子設計的飼育籠及飼料。（新北市動保處提供）

陳小姐特別帶著愛犬參加法會，希望可以為以前飼養往生的寵物超渡。（新北市動保處提供）

農曆7月鬼門開，為普渡眾生消災祈福，新北市動保處今（24）日於毛寶貝生命教育園區舉行「中元山海動物聯合祈福法會」，獻上供品超渡靈魂，並為在世眾生動物誦經祈福。動保處表示，每年動物救援案件破萬件，透過祈福會傳達尊重生命、愛護動物的理念。

新北市動保處與佛光山金光明寺合作，於農曆7月舉行祈福法會，共有約150人參與，佛光山副住持有果法師親自主持灑淨儀式淨化磁場，伴隨大悲咒的唸誦，並在佛前獻花祈福，獻上供品超渡靈魂，為在世眾生祈福消災解厄。

動保處指出，今年特別規劃山林間野生動物及畜牧場經濟動物、海洋中鯨豚海龜、動物之家及寵物犬貓、鼠兔鸚鵡等特殊寵物及實驗動物等4大特色供品區，依不同類別動物分區擺設食物及模擬飼養環境，配置仿真動物模型及牧草飼。

有果法師表示，佛教強調眾生平等，動物亦有靈性，藉由經文的力量指引往生動物靈魂脫離迷途苦難，投生善處，是難得的善行。

陳小姐特別帶著愛犬參加法會，希望可以為以前飼養往生的寵物超渡，並祈求現在飼養的「AKA醬」未來能陪伴長長久久。