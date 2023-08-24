中國政府今天宣布即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，排放福島第一核電廠核處理水的東京電力公司（簡稱東電）表示，會提供適當賠償因外國政府禁運造成的損失。

營運福島第一核電廠的東電，今天中午開始將福島第一核電廠的核處理水排放入海。中國海關總署隨後以確保進口食品安全為由，宣布即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

日本經濟新聞報導，東電社長小早川智明對此表示「針對因為外國政府禁運而發生的損失，會提供適當賠償」至於開始排放核處理水入海，小早川表明自知責任重大，會以最謹慎的態度應對。

東電於昨天成立賠償、監視核處理水等直屬社長的編組。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，之後為冷卻熔融核燃料塊又產生更多汙水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

截至今年8月17日止，用來存放核處理水約1000座貯存槽存放總量已約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98%。

日本政府於8月22日決定最快今天排放核處理水。而東電今天確定核處理水含氚濃度已經稀釋到標準值以下，並確定氣象狀況無虞後於台灣時間中午12時3分開始排放。

然而日本部分漁民等擔憂排放核處理水可能衝擊當地漁業，包含日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）在內，至今仍反對排放核處理水入海。

全漁聯會長坂本雅信今天表示，強烈要求國家迅速對應已然損及業者傷害。