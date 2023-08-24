馬雲表示，這幾年他學習怎樣做好農業，無論是種草也好，種茶也好，種葡萄也好，還是在研究養魚、養牛還有釀酒的過程中，他發現農業做得好的地方不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想像力的人。
他指出，在學習農業中獲得的經驗，也讓他回過頭來看鄉村教育，覺得鄉村教育更需要關注的是孩子們的想像力，以及獨特的思考。
馬雲公益基金會由馬雲發起並捐贈成立，關注教育、環保醫療、企業家精神等領域，致力於成為可託付、可參與、可持續的公益組織。
馬雲公益基金會發布官方影片顯示，阿里巴巴創辦人馬雲通過連線全程參加了在杭州舉行的馬雲公益基金會「校長有約」鄉村校長計畫2022入選校長分享會，並分享了自己從農業中獲得的教育新感悟。
馬雲表示，這幾年他學習怎樣做好農業，無論是種草也好，種茶也好，種葡萄也好，還是在研究養魚、養牛還有釀酒的過程中，他發現農業做得好的地方不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想像力的人。
他指出，在學習農業中獲得的經驗，也讓他回過頭來看鄉村教育，覺得鄉村教育更需要關注的是孩子們的想像力，以及獨特的思考。
馬雲公益基金會由馬雲發起並捐贈成立，關注教育、環保醫療、企業家精神等領域，致力於成為可託付、可參與、可持續的公益組織。
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