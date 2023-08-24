馬雲表示，這幾年他學習怎樣做好農業，無論是種草也好，種茶也好，種葡萄也好，還是在研究養魚、養牛還有釀酒的過程中，他發現農業做得好的地方不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想像力的人。

他指出，在學習農業中獲得的經驗，也讓他回過頭來看鄉村教育，覺得鄉村教育更需要關注的是孩子們的想像力，以及獨特的思考。

馬雲公益基金會由馬雲發起並捐贈成立，關注教育、環保醫療、企業家精神等領域，致力於成為可託付、可參與、可持續的公益組織。