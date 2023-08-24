雲林糕餅業者研發米預拌糊，可省時又方便的在家製作各種全米糕餅。（張朝欣攝）

雲林縣糕餅商業同業公會為推廣米食文化，24日在北港鎮發表全米穀粉的「米吐司」、「米瑪德蓮」等米烘焙相關產品，藉由米烘焙新技術、米的無麩質特質，研發出更方便製作且口味更佳的無麩質米烘焙產品，希望台灣米能廣泛應用在麵包、西點、蛋糕上，讓無麩質米的烘焙應用有無限可能。

饅頭包子、麵包、糕餅是民眾生活中不可或缺的食品，舉凡日常飲食、生日、過年過節及拜拜等，烘焙食品都不會缺席，此次活動展示各式各樣的全米製品，公會前理事長郭沅璋則加碼波士頓全米蛋糕供大家試吃，感受無麩質米粉與傳統麵粉產品不同的性狀與口感。

雲林縣糕餅商業同業公會理事長廖明吉表示，現場示範教學採用最新「氣流磨米粉技術」，提供低澱粉破損技術，可保留米的膨發力及低糜糊量，最適合烘焙米穀粉。另有全台首部現烤專用凍藏醱酵箱、不須分蛋的戚風蛋糕預拌粉，以及香米吐司糊，香米蛋糕糊，香米西點糊，方便消費大眾購買使用。

廖明吉說，以最新製糊技術製成的各式米預拌糊，使用上非常方便，只需簡單步驟，即剪開、灌模醱酵、烤焙，省略了自己備料、稱料、洗盆、洗道具等費工費時過程，藉由米預拌糊，即可省時又方便的在家製作各種米糕餅。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良則恭喜「112年台灣百大糕餅伴手禮」金質獎得主，包括樂米工坊「黑米鳳梨酥」、沅璋商行「帝皇酥」、新長崎食品工廠「美人酥」、臻狀元囍餅「精饌狀元餅」；優質獎得主世唯囍餅「鴛鴦玉露」、北港日香珍囍餅「日香珍芋頭流心酥」。