US FDA Says To Stop Using 2 Eye Drop Products Because Of Serious Health Riskshttps://t.co/pEfffKUz16 pic.twitter.com/xVfWftAB0w — medicarenews (@medicarenewsrtk) August 24, 2023

美國又有眼藥水出問題！食品暨藥物管理局（FDA）22日警告消費者，市面2款眼藥水商品可能發生細菌或真菌污染，應立即停用且不要購買，否則可能承受嚴重健康風險，危及視力甚至性命。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網23日報導，這兩款眼藥水品名各為「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」、「LightEyez MSM Eye Drops – Eye Repair」。前者驗出1種桿菌與1種黴菌，後者驗出4種桿菌。不過，FDA表示，目前尚未接獲任何使用上述2款產品後發生問題的通報案件。這兩款眼藥水原本在亞馬遜等電商通路均有售，現已下架。

FDA特別提及，Light Eyez遭污染的這款眼藥水驗出綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa，也稱銅綠假單胞菌），這種細菌會導致血液、肺部或身體其他部位感染。衛生當局認為，這種細菌的抗藥性病株就是此前疑似使用眼藥水而引發健康問題與死亡案例的罪魁禍首。

在此之前，FDA已接連警告大眾，好幾個品牌的眼藥水遭到具抗藥性細菌污染，這些眼藥水至少導致全美18州至少數十起感染個案，且有4人病重不治。

今年2月，Global Pharma Healthcare公司召回所有EzriCare與DelsamPharma兩個品牌全系列的人工淚液，因為產品可能受到細菌污染。

FDA檢測這2款眼藥水發現微生物污染情況，而且沒有達到《聯邦食品藥物及化妝品法》（Federal Food, Drug and Cosmetic Act）的無菌標準，而且含有未經核准添加於眼用藥物的活性成分「甲基硫醯基甲烷」（methylsulfonylmethane）。FDA指出，兩款商品未經批准，在美國違法販售。

FDA說明，Dr. Berne已於21日口頭同意主動召回出包產品；總部位於倫敦的Light Eyez公司並未回應FDA，也未採取任何保護消費者的行動。Light Eyez並未回應CBS的置評要求。