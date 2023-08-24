「班班有網路 生生用平板」政策2022年上路後，為了縮減偏鄉數位落差，苗栗縣政府教育處攜手數位遊戲學習平台PaGamO，在縣內85間中小學校以遊戲化學習帶動學生興趣，大幅提升學生閱讀興趣與主動學習的動機！

苗栗縣教育處課督李育蕙表示，教育部推動的「生生用平板」和「數位學習精進方案」，從硬體與軟體大幅提升了國中小學校的數位學習基礎設施，但唯有老師和學生願意將在課堂中融入數位學習，軟硬體的提升才能真正幫助到師生。

苗栗縣新港國小自去年（111學年度）導入 PaGamO 平台後，即安排一周一堂課的PaGamO閱讀素養教學。有小五老師分享，同學們發現用答題來攻城掠地太有趣，全班組織起來攻佔老師的領土、班際競爭，激發良性學習循環。僅一學年時間，幾乎每位學生已在平台上完成150篇素養文章的閱讀測驗，完成率高達90％。

李育蕙觀察，在數位學習方面，偏鄉老師有很大的培訓需求。如果沒有培訓，老師不敢碰、平板沒拆封，最後學習效果就是零。一定要老師先帶頭，學生的數位學習才會跟上。

李育蕙指出，苗栗縣各校都認知到「減C」的重要性，也努力達成學力提升的目標，透過PaGamO平台，培養老師分析素養題型的能力，駕馭數位工具、運用更多授課策略提升學生閱讀素養。

學生則藉由遊戲來熟悉答題，加上不定期還有縣內比賽等累積學生經驗值，找到興趣和竅門，並建立自信，相信將會逐步展現成效。未來期盼更多老師參與教案分享，打開教室、互相學習交流，讓數位教學結出更豐碩成果。