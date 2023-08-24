台北市昨日出現第2例本土登革熱確診病例，由於無中南部及國外旅遊史，環保局今表示，除了在個案快篩陽性期間派員到居家周邊噴消，也再度加強動員使用9.5公升藥劑噴消，總面積達1萬9000平方公尺，並清除垃圾及積水容器，未來將定期孳生源清除與環境噴消。

台北市23日新增1例登革熱本土病例，衛生局表示，該案是一名居住在文山區的60多歲男性，13日發燒，19日起陸續出現胸悶、嘔吐、骨頭痛等症狀，20日就醫後通報採檢，23日確診，個案潛伏期間無出國、也無中南部活動史，將持續疫調以釐清感染源。

環保局則表示，在8月22日快篩陽性期間，已派出23人次在個案居家周邊半徑100公尺範圍進行環境孳清及化學防治噴消。被判定為第2例本土病例後，8月23日再次加強動員，合計噴灑藥劑9.5公升、噴消面積達1萬9000平方公尺，也清除垃圾46公斤及積水容器32個，後續亦將依北市病媒管制計畫，定期進行孳生源清除與環境噴消，以有效控制疫情。

環保局指出，當鄰里社區出現確診登革熱個案時，將透過噴灑環境用藥進行化學防治，可迅速阻斷帶有登革熱病毒病媒蚊持續傳播，相關用藥都取得環境部核可，使用前也稀釋過，請民眾放心配合環境噴消作業。

環保局表示，台北市再度出現本土案例，呼籲市民嚴陣以待，持續注意有無積水容器，並加強環境清理。在疫情期間，環保局將加強環境稽查、化學防治，請民眾務必配合，向是將擋住水溝蓋的車輛移開，或迴避噴消區域等。