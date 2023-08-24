疫情使得營建物料上漲、人力難尋，許多重大建設更是受到波及而延遲，桃園市八德3號社會住宅延宕超過1年，下個月終於要開放入住，內部設有首座微型運動中心結合社宅的示範點，利用300多坪的空間建置微型運動場，體育局表示預計年底可正式營運。

為鼓勵市民多運動，桃市府廣設國民運動中心及體育園區，為持續擴充運動場域，體育局針對各區可再利用的空間場地規畫建置「微型運動中心」，其需求面積約250至350坪。第1階段主打與社會住宅結合，目前規畫6處試辦，分別位於八德區八德3號、蘆竹區捷運A10站、龜山區善捷段及興安段、中壢區北富台及捷運A20站等社宅。

體育局指出，八德3號社宅中的微型運動中心位於2樓，為桃園市首例微型運動中心結合社會住宅的示範點，內部核心設施，包括1區銀髮健身俱樂部、1間體適能中心含跑步機及基礎重訓器材、1間肌力教室（TRX）及1間有氧教室（多功能教室），附屬設施則有淋浴間、更衣室、服務台及販賣部等。

體育局說，考量銀髮族越來越多，未來可以在銀髮健身俱樂部內鼓勵年長者從事肌力運動、參與樂齡運動課程。目前營運廠商全越運動事業股份有限公司已進駐籌備中，預計年底前可正式營運，後續微型運動中心的設施將依此示範點，並考量市場及市民運動需求做滾動式調整。

八德3號社宅位於八德區興仁路及中山路交叉口，為地上21層、地下3層的建物，共提供524戶住宅單元，因受到疫情衝擊，使得原物料上漲、缺工找不到人，工程延宕1年，下月終於將開放入住。