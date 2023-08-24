機車騎士復上前靠近計程車駕駛座外，拍打駕駛車窗理論。（翻攝畫面）

計程車駕駛向左擦撞被害人之機車右側後往新興路方向駛離。（翻攝畫面）

新北市三重區集美街日前發生一起行車糾紛，經瞭解，吳姓機車騎士為了禮讓正要穿越斑馬線之行人，於停等時遭後方計程車按鳴喇叭，進而發生口角爭執，機車騎士上前理論後，計程車擦撞機車離開現場。

警方表示，三重區集美街與環河南路221巷路口，22日13時許發生一起行車糾紛，20歲吳姓男子騎乘普重機行經路口時，為禮讓行人通行停於行人穿越道前，遭後方53歲陳姓計程車司機按鳴喇叭，雙方產生口角爭執，計程車向前駛離；雙方行駛到集美街173號前停等紅燈時，機車騎士復上前靠近計程車駕駛座外，拍打駕駛車窗理論，爭執後計程車駕駛向左擦撞被害人之機車右側後往新興路方向駛離。

警方獲報後調閱路口監視器影像，釐清案發經過，與被害人所陳述大致無異，吳姓騎士提吿毀損及公然侮辱，警方已掌握犯嫌身份將儘速通知到案說明。另當事人在路中間臨時停車下車的行為，有可能會有違反「道路交通管理處罰條例」第55條1項4款，處以新台幣300-600元罰鍰。