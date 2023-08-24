一段感情中，有些人越深愛對方，就會變得十分拘謹且小心翼翼，因為深怕會不小心傷害到另一半。《星座好朋友》運勢專欄分享12星座男越在乎對方就絕不會做出3件事，其中牡羊男、巨蟹男、天秤男、摩羯男不會因為伴侶發脾氣而產生情緒，而是試著去理解不開心的點。

1、不會提及前任

●代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

這些星座知道對方介意，不想聽到任何前任的事情，所以不會無緣無故搬出來刺激對方，因為在他們心中，另一半比前任好一百倍甚至一千倍，而他們對於前任早已不再留戀，已經把全部的愛都給了現任，絕對是無可取代的。

2、不會在對方需要的時候找不到他們

●代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這些星座就像是對方的守護者，就算和另一半分隔兩地，他們也會一直掛念著，當伴侶需要他們時則會在第一時間出現，幫助解決一切困擾與煩惱，當對方承受不住時，也會陪伴著一同面對。

3、不會因為對方發脾氣而產生情緒

●代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、摩羯男

這些星座懂得對方的脾氣，當伴侶發脾氣時，他們不會因為這樣而產生情緒，而是試著理解為何發脾氣，也不會覺得是無理取鬧，更不會當作幼稚行為，反而會耐心安撫著讓另一半消氣。