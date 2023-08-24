有些人以愛情為重，遇到喜歡的人，就算會被拒絕也主動出擊；但也有人更看重面子，因為害怕丟臉而躊躇不前。《搜狐網》命理專欄分享，處女座、獅子座和摩羯座很看重面子，面對感情時會因為害怕被拒絕、遇到挫折等原因，寧願選擇放棄，也不要再主動向對方踏出步伐。

▎處女座

處女座追求完美，對自己的要求和標準很高，因此面對愛情時，總是害怕被拒絕或出現尷尬的局面，往往不願意主動示好，反而會先仔細觀察對方的反應，在感覺萬無一失的情況下才會行動，如果覺得對方不夠認真或對自己有所保留，處女座就會選擇放棄，寧願保持現狀。

▎獅子座

獅子座自尊心很強，渴望成為眾人焦點，因此面對愛情時，總是害怕失去面子而猶豫不決，因此會先在內心權衡自己的尊嚴與感情，希望在追求的過程中能得到尊重與珍惜，一旦感覺對方不夠重視自己，獅子座寧可放棄這份心意，也不會選擇主動。

▎摩羯座

摩羯座對感情抱持謹慎的態度，會用理性去分析是否值得投入，且面子對他們來說也很重要，不願意被人看扁或嘲笑，因此若是在追求愛情時遭遇挫折或拒絕，摩羯座很可能會因為面子問題而選擇不再繼續，寧願選擇更安全穩定的路線，也不會輕易邁出主動的第一步。