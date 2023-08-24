去年底，屏東原鄉1名返鄉女子在臉書自述慘遭3名部落哥哥侵害，當中2人還是爸爸，她形容自己像個被扔掉的垃圾倒在床上，只能用僅存的力氣打電話求救，勇敢的自白令人不捨，案經屏東地院審結後，法官24日依強制猥褻罪各判3人4年半有期徒刑，可上訴。

據了解，3年前，被害女孩抱著滿腔熱情從北部回到自己的部落生活、工作，希望能透過親自去互動來認識所有人，不料卻遭到侵害，去年11月間，她在個人臉書寫下，「我從沒想過，有一天，事情會發生在我身上」，她選擇勇敢站出來揭露此事，她說，希望不會再有人遇到跟她一樣的事，更重要的是，願能制止這陣子對她的毀謗、杜撰與全部不實的敘述。

她寫道，她回到部落後，有人告訴她說：「你要小心，少跟ＸＸＸ一起」，當下她總覺得「怎麼可能」，不料漸漸地，「來者不拒」、「人人好」、「誰都可以」之類的標籤開始貼在她身上，她也隱忍許多大小性騷擾，甚至成為很多不實故事的主角，例如昨天被誰帶回家、有流出自拍影片之類的。

她描述，那天是父親節，才跟爸爸傳訊息說：「一切都好」之後，就被3位部落的哥哥侵害了，其中2位還是爸爸。她寫道，「我像個被扔掉的垃圾倒在床上，用全身僅存的力氣打電話求救，最後錄下求救的語音訊息給離我家最近的人，我才被撿起」。

據了解，其中一人在當時是原鄉代表候選人，目前是現任鄉代，他在事後還傳訊說，「我可以停止選舉，可不可以給個機會當面道歉」。案經屏東地院審結後，法官依強制猥褻罪各判3人4年6個月有期徒刑，全案可上訴。

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