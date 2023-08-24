台東民眾近日接到「饒慶鈴」透過Line請他到辦公室聊天，民眾依約前往，才發現被騙。台東縣長饒慶鈴今天特地發文澄清，這是有人拿她的照片設置假冒Line帳號，她也藉此呼籲大家藍色盾牌認證的才是真帳號，有任何疑問請立即撥打165反詐騙諮詢專線。
饒慶鈴指出，不明人士以她的照片設置假冒帳號、並向民眾發送好友邀請，「不知道是想要詐財，還是竊取個資，或是選舉年認知作戰要傳假訊息？」她強調，此案件已請台東縣警察局偵辦中，前有藍色盾牌、通過認證的才是她的官方Line帳號。
台東近日有1位民眾接到「饒慶鈴」的好友邀請，訊息內容為「您好我是饒慶鈴縣長，這個是我以後常用的L(ine)，您保存一下方便以後聯系」，文字有錯誤、內容也有部分缺漏，有民眾加入後，這位「假縣長」邀請他某月某日到辦公室來談事情，民眾不疑有他如期前往，到了現場經求證才發現上當。
除此之外，也有不少人在社群軟體Line上接獲這位「饒慶鈴」的好友邀請，雖然目前並未造成民眾實質上的財物或其他損失，為求謹慎，台東縣政府已經報警處理，目前由警方協助偵辦中。
「假冒再起，請認明正牌饒慶鈴官方帳號」饒慶鈴也在臉書公布3招教民眾阻擋陌生人亂傳訊息，她進一步指出，若民眾常莫名其妙被亂加入群組，也可關閉相關功能，防止不肖人士以手機號碼亂加好友。
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