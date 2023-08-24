桃園航空城推動產業發展，規畫9處優先產專區，總面積約52.86公頃，地政局委由經發局、航空城公司代辦標售與履約管理，去年標出7處。審計處點名，應檢討剩2處未標出原因、未與航空城公司簽委辦契約、仍有保留戶在基地下水道施工路徑等問題。地政局回應，將盡速辦理招標，準備與航空城公司簽約，並持續與居民協調中。

航空城優先產專區優先引進生物科技、5G智慧製造、綠色能源、航空輔助、國際物流等產業，去年7月標出A、B、C、D、E、G、H共7處基地，面積約33.14公頃。審計處指出，後續履約管理將由航空城公司辦理，但迄今尚未簽訂委辦契約，相關權利義務無法有效規範。

據統計，截至去年底，桃園航空城區段徵收開發計畫長期借款餘額約347億9606萬元，去年度債務利息約4億 144萬元，債務壓力沉重。審計處表示，優先產專區雖已標售7處基地，預計今年點交，但4月會勘發現，仍有基地旁保留戶在下水道施工路徑上，居民生活汙水排放等問題未解決，恐影響點交期程。

審計處建議，為紓解龐大資金成本壓力，需注意控管相關期程，確保用地如期點交，並積極規畫加速辦理F、I共2筆基地，面積19.72公頃的標售作業，以利整體開發並確保航空城永續發展。

審計處提到，市府為規範航空城優先產專區土地標售案的點交、興建工程、履約管理等，與航空城優先產專區得標廠商簽訂契約書，但契約內容對廠商違約的催繳程序未明確，應研議改善。

地政局長蔡金鐘說明，關於與航空城公司簽訂委辦契約，由於牽涉服務費用需討論，將依討論結果訂出契約草案，再循程序辦理簽訂，針對9處產專區管理相關契約內容近期即將核定，會盡速簽約。

蔡金鐘表示，在D區基地右下方有保留戶與生活汙水排放問題，當初標售條件有公告，正積極居民溝通協調。配合航空城工程施作進度，7處已標售的優先產專區預計明年1月點交。剩餘2處未標售為F與I基地，其中F基地旁的住三用地原申請保留後取消，正辦理都市計畫變更，將2地結合後再標售。

蔡金鐘說，另一處將近19公頃的I基地，因面積較大，經發局正評估潛在廠商意願與未來產業設定，分析要整塊標售或切割後標售，強調近期會盡快辦理2處基地標售作業，不僅讓廠商早日進駐，也對航空城需償還成本有益。另也將請經發局將廠商違約的催繳程序納入後續標售文件中。