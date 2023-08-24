國民黨台中市立委參選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、林家興24日召開記者會提「為孩子、爭補助、拼未來、顧老師」4項教育訴求，主張未來無論是就讀公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共幼兒園的孩童一律免費，讓年輕的父母敢生、敢養。另也呼籲幼兒園調降師生比衍生的成本應由政府買單、提高準公共幼兒園教保員薪水等。

黃健豪表示，不管是非營利幼兒園、準公共幼兒園、公立幼兒園，全國應該要一致，訴求除就讀私立幼兒園外，其他一律免費，另，教保員薪資要提升，教保員在高壓的環境當中，卻領低薪，訴求將教保員薪水調整到最低3萬5000元，留下優秀的老師。

羅廷瑋則表示，就讀私立幼兒園除托育津貼5000元外，應再增加學前教育補5000元，讓年輕人敢生敢養；教育部將師生比從1：15調整到1：12立意良好，但配套不完善，教育部應顧及業者生存權益，所衍生的成本應由政府買單。

廖偉翔表示，公私立降低師生比的費用應由政府統一補助；林家興則說，少子女化是國安危機，蔡政府7年來花3500億未解決，若就讀非私立幼兒園一律免費，私幼每月補助1萬元，不用3000億就能解決家長的困境。

台中市幼兒教育暨福利協會理事長何瑞乾表示，教育部日前公布自112學年度起公私立高中職免學費，但學前教育補助不足，若真的要減輕家長負擔，呼籲政府除現行0到6歲每月5000元的教育津貼外，應在增加2-6歲就讀私立幼兒園幼生每月學前補助5000元，才能讓父母敢生敢養。