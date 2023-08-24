桃園市長張善政指示，各機關往後舉辦相關會議禁用包裝飲用水及一次用飲料杯。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

氣候變遷因應法明訂台灣應於2050年前達成淨零排放目標，桃園市長張善政宣布要在2030年時達成減碳50％，並指示各級機關帶頭示範，往後舉辦相關會議禁用包裝飲用水及一次用飲料杯，中元普渡也要落實低碳祭拜觀念，務必帶頭減碳、減塑。

環保局長陳世偉表示，雖然包裝飲用水使用方便，但是大量的塑膠產品會對環境造成嚴重的影響，只有善加利用可重複使用的器皿，減少使用一次用飲料杯，才不會給地球帶來更多的負擔。往後除了桃園市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯外，各級機關也將帶頭示範，在各辦公大樓內辦理各項會議活動時禁用包裝飲用水及一次用飲料杯。

陳世偉指出，有鑑於中元普渡將至，市府各機關也都會辦理普渡祭祀祈求平安，但根據相關研究指出每燃燒1公斤紙錢，碳排放量約為1.5公斤CO2e，如果露天燃燒其實會對空氣品質造成相當大的影響。為此環保局特地製作桃園市低碳環保祭祀指引，指引中提出5大訴求，分別是供品減少包裝、減少焚香、多用蔬果、多元代金及紙錢集中專車送達。

環保局表示，低碳祭祀主要是希望站在敬天愛人的立場，民眾祭拜時適量購買供品，避免選擇過度包裝產品，並多選用在地蔬果，以達到惜食、減碳目標，希望能在誠心普渡之際，也能展現推動淨零政策決心，逐步打造桃園成為一座宜居永續零碳城市。