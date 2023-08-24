【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我 @ChinaTimes ​

民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。而知名網紅「館長」陳之漢24日就在臉書上也釋出一段影片，畫面似乎暗諷賴品妤不慎摔倒的樣子，直呼「你為什麼要推我？！」引發討論。

賴品妤今日出席記者會時，會後遭記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎跌倒，還高喊「不要推我」，起身後反控記者推她，高呼「不要推我，為什麼要推我，你是哪一家的記者，你上次也推我，叫警察來。」

而館長今日也在臉書上以及IG上釋出一段影片，從畫面中可以看到，館長先是被許多拿著麥克風的人圍住，隨即就被一旁的腳架絆倒，館長倒地後更直呼「你為什麼要推我？」甚至還在地連滾五圈後站起來質問「你為什麼要推我？是哪一台的記者？」而這樣的畫面一出，更引爆許多網友在影片下方留言直呼「本日最經典」、「好好笑太可愛了」、「內馬爾滾」、「滾技一流」、「這個推力超強讓阿館翻了好幾圈」、「我笑到翻了」、「會不會翻滾了！學起來」。