2022年，康那香每股稅後虧損1.34元；2023年上半年，每股稅後虧損1.61元。

衛生棉、紙尿褲、濕巾、口罩、不織布及其他是康那香主要產品營項。今年上半，衛生棉類營收比重53％，紙尿褲類13％，濕巾類20％、不織布占9％。疫情期間獲利最高的口罩營占只剩5％。

未來在開發新產品、新技術上，康那香指出，將朝高階不織布、綠能產品，加快超纖技術開發。其中，超纖不織布應用面包括工業材料，比方說擦拭布，也包括高機能的家飾布，壁紙、窗簾，人工皮革的基布，醫師袍、護士服等。綠能包括節能減碳，從上游材料到成品開發完成，盡量去應用在自有的產品上。

至於新市場、新事業的開拓，康那香指出，主要以開發高階不織布應用市場，以及東南亞市場為主。

東南亞市場有人口紅利，康那香表示，東南亞市場的人口結構、價格敏感度與歐美不同，在東南亞市場是以自有品牌推展，會看當地每個地方適合的產品，會有商業模式的協商、品類、價格。而以目前當地的消費結構分析，較不適合高端的產項。目前公司高端的產品仍以歐美市場為主。

無論自有品牌還是OEM客戶，現有客戶支持仍是重要基石，康那香指出，不論通路、網路、代工客戶，會進行更密切的交流，從產品到營運規劃更加緊密合作，強化網路行銷組織，積極行銷策略。